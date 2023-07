In 4mila per la tre giorni verso la città teatro del genocidio di oltre 8mila musulmani bosniaci

n Bosnia al via la Marcia della pace, un cammino di tre giorni per ricordare i morti nel genocidio del luglio del 1995 a Srebrenica. Oltre 8mila ragazzi e uomini musulmani bosniaci furono trucidati dalle forze serbo bosniache. La marcia percorre in senso contrario i 100 km tra i boschi che fecero migliaia di persone in fuga da Srebrenica per cercare di mettersi in salvo nella “zona protetta” di Tuzla. Secondo gli organizzatori, quest’anno partecipano quasi 4.000 persone.

