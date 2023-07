Il leader di Kiev atteso in giornata anche a Istanbul da Erdogan

Tappa a Praga per Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha incontrato il premier della Repubblica Ceca, Petr Fiala. Il leader di Kiev – che si è recato al memoriale della Rivoluzione di vellto – si è poi spostato in Slovacchia e sempre in giornata è atteso a Istanbul: una visita – quella in Turchia – su invito del presidente Recep Tayyip Erdogan, che riceverà Zelensky.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata