Le temperature hanno superato anche i 45°

Caldo record a Baghdad dove la temperatura ha superato i 45° e si prevede possa raggiungere i 50°. I residenti cercano refrigerio nelle piscine e nei parchi acquatici. Soffrono anche gli animali domestici, molti dei quali arrivati dall’Europa non sopportano temperature così alte. E in pochi possono contare sull’aria condizionata visto i problemi della rete elettrica che non è mai stata rinnovata dopo le distruzioni seguite alla guerra.

