Il leader di Minsk annuncia che il capo delle milizie Wagner non si trova in Bielorussia

Il capo del gruppo russo di mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, non si trova sul territorio della Bielorussia ma in Russia. Lo ha affermato il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, parlando con i giornalisti, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa bielorussa Belta. Rispondendo a una domanda su Prigozhin e sui combattenti della Wagner, Lukashenko ha risposto: “A quanto ne so, i combattenti sono nei loro campi. Quanto a Prigozhin, è a San Pietroburgo. Non esiste sul territorio della Bielorussia”.

Nelle sue dichiarazioni, Lukashenko ha anche suggerito l’ipotesi che Prigozhin possa essere andato a Mosca: “Quanto a Yevgeny Prigozhin, è a San Pietroburgo. Dov’è stamattina? Forse è andato a Mosca stamattina“. Il presidente bielorusso aveva aiutato a mediare un accordo in base al quale Prigozhin aveva posto fine all’ammutinamento del gruppo Wagner il 24 giugno in cambio di garanzie di sicurezza per lui e per i suoi soldati. L’accordo consentiva a Prigozhin e ai suoi di recarsi in Bielorussia e la scorsa settimana lo stesso Lukashenko aveva confermato che Prigozhin era nel Paese. Secondo quanto riferito però dal presidente bielorusso oggi, Prigozhin sarebbe in Russia.

