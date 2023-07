La finale italiana di American Football è stata anche l’occasione per una serie di eventi correlati in Ohio

Si è tenuto a Toledo, Ohio, in data 1 luglio, il XLII Italian Bowl, la finale italiana di American Football organizzata dalla Federazione Italiana di American Footbal (FIDAF) e dall’Italian Football League (IFL). La partita tra i Guelfi di Firenze e i Parma Panthers si è svolta al Glass Bowl, lo stadio dell’University of Toledo, ed è stata l’occasione per una serie di eventi all’insegna dell’Italia a partire da due settimane precedenti la partita.

ITALIAN BOWL BUSINESS FORUM

Il 30 giugno la Console d’Italia a Detroit Allegra Baistrocchi ha potuto introdurre l’Italian Bowl Business Forum, un seminario sulle opportunità di business negli Stati Uniti e in particolare nell’area di Toledo, e nel contempo far conoscere l’Italia contemporanea alle compagnie locali. Accessibile anche in video-conferenza, l’evento aveva l’obiettivo di presentare le possibilità offerte dallo Stato dell’Ohio agli investitori italiani e alle proprie aziende. Nel suo intervento la Console ha potuto non solo sottolineare l’importante presenza di aziende e lavoratori italiani nello Stato, ma anche presentare l’Italia quale paese aperto agli investimenti di imprenditori locali, concentrandosi – in particolare – su quei settori che sono maggiormente di riferimento per codesto Stato: automotive e mobilità sostenibile; aerospazio; biomedicina e life sciences; energie rinnovabili e tutto ciò che concerne il manifatturiero, dall’automazione alla robotica e alla logistica. All’evento hanno preso parte, tra gli altri, Dean Monske, CEO della Regional Growth Partnership – Northwest Ohio; Rita Russell, Vice President della Huntington Bank; e Louis Tosi, Avvocato e Director della National Italian American Foundation, nonche’ una delle persone che hanno portato l’Italian Bowl negli Stati Uniti. Oltre alle presentazioni, per i circa 80 partecipanti, l’evento ha rappresentato un’importante occasione di networking. Presente tra gli altri l’ex Sindaco di Palermo Leoluca Orlando (Presidente FIDAF, che ha assistito poi anche alla partita il giorno seguente), altri membri della delegazione dall’Italia e il rappresentante CONI per gli Stati Uniti, Mico Licastro. Oltre ai numerosi partecipanti alla diretta streaming, la registrazione della stessa sarà messa a disposizione alle aziende italiane che abbiano interesse ad espandersi in questa regione.

PASSPORT TO THE TASTE OF ITALY e MAYOR’S CUP

Dal 18 al 24 giugno, l’iniziativa “Passport to the Taste of Italy” ha coinvolto 40 ristoranti locali che hanno offerto ai propri clienti specialità della cucina italiana. I clienti potevano poi votare per il loro miglior ristorante e selezionare i dieci ristoratori per la competizione finale che ha avuto luogo il 26 giugno successivo in un evento in diretta televisiva in cui tre ristoranti sono stati premiati per il miglior cocktail, il miglior piatto e il miglior dessert.

Il 25 giugno ha avuto luogo una competizione, anche questa diffusa in diretta televisiva, di esercizi di football americano tra sindaci di città della zona nord occidentale dell’Ohio e del Michigan. All’evento hanno preso parte 14 sindaci tra cui il Sindaco di Toledo Wade Kapsukiewicz ed ha avuto luogo al Gallagher Stadium della Central Catholic High School.

LA PARTITA

Le due squadre italiane di Parma e Firenze, che hanno entrambe concluso la stagione con sette vittorie e una sconfitta, si sono affrontate allo Stadio dell’University of Toledo di fronte a circa 10.000 spettatori. I biglietti venduti risultavano essere oltre 12,000, ma il maltempo e l’allerta per la qualità dell’aria a causa degli incendi in Canada hanno purtroppo causato alcune defezioni. La partita è stata trasmessa anche in televisione attraverso Buckeye TV e, in Italia, da DAZN, raggiungendo quindi un ampio numero di appassionati. Tra gli spettatori a seguire la partita allo stadio, vinta dai Parma Panthers per 29 a 13: John Calvelli, Executive Vice Chair della NIAF; Hon. Anita Bevacqua McBride, Vice Chair National della NIAF; Gerard LaRocca, Executive Vice President of National Membership della NIAF; il giocatore di football americano Calvin Johnson Jr., membro della Hall of Fame; il celebrato scrittore John Grisham, autore del libro “Playing for Pizza”, che tra l’altro ha come protagonista un giocatore dei Parma Panthers; i già citati Wade Kapsukiewicz, Sindaco di Toledo, e Leoluca Orlando, e membri della FIDAF e della IFL. Presenti inoltre numerosi spettatori di origine italiana o italo-americana, provenienti sia dall’Ohio che dal Michigan (in particolare grazie alla Federazione Abruzzese del Michigan, ed in particolare il suo Presidente Pietro G. Fuciarelli, che ha organizzato un pullman da Detroit ed ha così permesso che anche questa comunità fosse rappresentata).

Questo evento è stato il risultato della collaborazione con Nick Eyde, cittadino italiano ed ex giocatore di football, e Louis Tosi, avvocato di spicco di Toledo, intrapresa al gala della NIAF nel 2021 ad un mese dall’assunzione in servizio della Console Baistrocchi a Detroit. È stato proprio durante una conversazione tra loro in quell’occasione che è stato possibile mettere in piedi una sinergia vincente che ha coinvolto varie realtà istituzionali e locali. Come riferito dal Vice Presidente della FIDAF Fabio Tortosa, portare questa finale italiana negli Stati Uniti, “dove è nato questo sport, ha le caratteristiche di un’avventura epica per il Football Americano Italiano”. La Console Baistrocchi ha commentato che vera vittoria sia stata della “sports diplomacy”, avendo questo evento avuto grande risonanza in loco (e non solo nella comunita’ italo-americana) ed aprendo anche la strada a future collaborazioni di questo Consolato con la FIDAF e con il CONI.

Consolato d’Italia a Detroit:

Il Consolato d’Italia a Detroit ha giurisdizione sui seguenti cinque Stati: Michigan, Ohio, Indiana, Kentucky e Tennessee. Per maggiori dettagli, si invita a visitare il sito: https://consdetroit.esteri.it/consolato_detroit

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata