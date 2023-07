Prima visita da ministra dopo l'attacco del presidente americano Biden al leader cinese Xi "dittatore"

La segretaria americana al Tesoro, Janet Yellen, si recherà in Cina dal 6 al 9 luglio in una missione che rientra nel più ampio sforzo compiuto dall’amministrazione Biden per tentare di riavviare le relazioni tra Washington e Pechino. Lo ha riferito un alto funzionario del Tesoro. Yellen, che ha definito “disastrosa” l’idea di un disaccoppiamento economico dalla Cina, ha più volte affermato che le sarebbe piaciuto visitare il Paese asiatico.

Nel suo viaggio Yellen incontrerà funzionari cinesi, società statunitensi che fanno affari in Cina e aziende cinesi. Tra gli obiettivi, secondo lo stesso funzionario, c’è anche quello di approfondire e aumentare la frequenza di comunicazioni tra Stati Uniti e Cina. La visita di Yellen insieme a quella del segretario di Stato americano, Antony Blinken, lo scorso mese rappresentano gli incontri di più alto livello in Cina negli ultimi cinque anni.

Yellen: “Con ambasciatore Pechino colloquio franco e produttivo”

La segretaria americana del Tesoro, Janet Yellen, ha incontrato a Washington l’ambasciatore cinese negli Stati Uniti Xie Feng con cui ha avuto un colloquio “franco e produttivo”. Lo riferisce in una nota il dipartimento americano del Tesoro secondo cui l’incontro è servito a sostenere “gli sforzi in corso per mantenere linee di comunicazione aperte e gestire responsabilmente le relazioni bilaterali Stati Uniti-Cina, in linea con l’imminente viaggio del Segretario Yellen a Pechino”. Yellen, si legge ancora, “ha sollevato questioni oggetto di preoccupazioni, parlando dell’importanza di un lavoro congiunto delle due maggiori economie mondiali sulle sfide globali, comprese le questioni macroeconomiche e finanziarie”. Yellen sarà a Pechino dal 6 al 9 luglio.

Ambasciatore Pechino a Yellen: “Relazioni tornino su giusta strada”

Pechino “spera che gli Stati Uniti incontrino la Cina a metà strada, rimuovano le interferenze con i fatti, gestiscano i disaccordi, rafforzino il dialogo con sincerità e cooperino per fermare il declino delle relazioni tra Cina e Stati Uniti per riportarle sulla giusta strada”. Lo ha detto l’ambasciatore cinese Xie Feng durante l’incontro a Washington con la segretaria americana del Tesoro, Janet Yellen. Lo riporta il Global Times su Twitter.

