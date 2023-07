È accaduto a Fort Worth. Non è chiaro quante persone abbiano aperto il fuoco, non sono stati ancora effettuati arresti

Almeno tre persone sono morte e otto sono rimaste ferite in una sparatoria nel quartiere Como di Forth Worth, in Texas (Usa), al termine di un festival. Lo hanno riferito le autorità locali. La sparatoria è avvenuta poche ore dopo la chiusura del ComoFest che si stava svolgendo nel quartiere. Al momento non sono stati effettuati arresti né è chiaro quante persone possano aver aperto fuoco.

