Il presidente russo è intervenuto al summit dell'Organizzazione per la cooperazione di Shangai (Sco)

Una “guerra ibrida” è in corso contro la Russia ma il “popolo russo è unito più che mai“. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, intervenendo al summit dell’Organizzazione per la cooperazione di Shangai (Sco). Lo riporta la Tass. Secondo Putin la Russia “sta resistendo e continuerà a resistere alle pressioni e alle sanzioni esterne“. I russi, ha aggiunto, si sono uniti contro il recente “tentativo di ribellione” del gruppo Wagner. Putin ha quindi ringraziato i paesi della Sco per aver sostenuto le azioni delle autorità russe durante la tentata ribellione.

Putin: “Forze esterne ne hanno fatto uno stato anti-Russia”

Da molto tempo forze esterne lavorano per fare dell’Ucraina uno Stato “anti-Russia”. Così il presidente russo, Vladimir Putin, intervenendo al summit dell’Organizzazione per la cooperazione di Shangai (Sco). Lo riporta Ria Novosti. “Per molto tempo, al di fuori dei nostri confini, è stato attuato un progetto da parte di forze esterne per creare uno Stato ostile, un anti-Russia nel vicino Paese dell’Ucraina”, ha spiegato Putin, aggiungendo che Kiev è stata “potenziata con armi per otto anni mentre le venivano perdonate le aggressioni contro la popolazione civile nel Donbass e le si concedeva in ogni modo di far diffondere un’ideologia neonazista”. Tutto questo, ha concluso Putin, “per mettere a repentaglio la sicurezza della Russia, per frenare lo sviluppo del nostro Paese”.

Zelensky: “Putin ha invaso l’Ucraina per annientare idea di libertà”

“Nel 2022, quando ha invaso l’Ucraina, la Russia ha provato non soltanto ad assoggettare tutto il popolo ucraino al regime dittatoriale di Vladimir Putin, ma anche ad annientare gli ideali che ispirano gli uomini a essere liberi“. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in occasione del 4 luglio, giorno dell’Indipendenza americana, in un intervento riportato da La Stampa.

“Il popolo americano – spiega – si è schierato dalla nostra parte e, ne sono sicuro, resterà al nostro fianco fino alla fine. Oggi, mentre gli americani celebrano la loro libertà e la loro indipendenza, noi festeggiamo con voi, sognando il giorno in cui ogni centimetro quadrato di Ucraina sarà libero dalla tirannide che cerca di annientarci“.

“Da quando l’Ucraina si è conquistata l’indipendenza, gli ucraini hanno sempre sostenuto la democrazia, hanno difeso la dignità di ogni individuo, hanno lottato per vivere in un mondo libero insieme alle altre nazioni europee”, prosegue Zelensky. “Se osserva l’Ucraina, la tirannide russa vede di non essere né eterna né sostenibile: un’Ucraina libera e indipendente; un’Ucraina forte e democratica che diffonde la vera democrazia e la libertà qui, sul fianco orientale dell’Europa, e soprattutto in Russia. Un’Ucraina integrata nell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord e nell’Occidente – conclude – è garanzia che la libertà continuerà a prevalere e la pace trionferà”.

