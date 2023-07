Versata della vernice tossica sul volto della reporter di Novaya Gazeta

Elena Milashina, importante giornalista russa di Novaya Gazeta, è stata brutalmente aggredita mentre era in Cecenia. La reporter è stata fermata da un gruppo di uomini col passamontagna mentre si trovava in auto diretta verso la capitale Grozny. Assieme a lei viaggiava l’avvocato Alexander Nemov, anche lui aggredito. I due erano diretti verso il tribunale dove è attesa la sentenza contro Zarema Msayeva, donna cecena e madre di due attivisti accusata di aver aggredito un poliziotto. Secondo la ricostruzione fornita dalla stessa reporter, gli uomini l’hanno colpita alla testa, le hanno rotto alcune dita e le hanno cosparso della vernice tossica in volto. Nel breve video si vede Milashina sul letto di ospedale con le mani ingessate, la testa in parte rasata e il volto ricoperto di vernice. La donna ha riportato un trauma cranico mentre l’avvocato è stato accoltellato alla gamba.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata