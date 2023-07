La manifestazione anche per mettere in luce le battaglie che la comunità LGBTIQ+ ha dovuto combattere negli anni

Migliaia di persone hanno marciato per le strade di Caracas, in Venezuela, per celebrare il Pride, a sostegno dei diritti della comunità LGBTIQ+. La manifestazione è servita anche a mettere in luce le battaglie che i membri della comunità LGBTIQ+ hanno dovuto combattere negli anni nel Paese sudamericano per ottenere il riconoscimento dei propri diritti. Alcuni membri della comunità LGBTIQ+ che hanno preso parte alla marcia hanno affermato di aver subito pregiudizi, mentre altri sentono che qualche cambiamento positivo sta iniziando a mettere radici nel Paese.

