Il leader di Kiev ha elogiato gli ufficiali per l'affondamento della Moskva, nave ammiraglia russa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha celebrato la giornata della Marina domenica 2 luglio a Odessa, la principale città portuale del Paese, consegnando medaglie e ringraziando gli ufficiali per il loro ruolo nella difesa della città e delle acque ucraine. Li ha elogiati per l’affondamento della Moskva, nave ammiraglia della flotta russa del Mar Nero, e per la liberazione dell’isola di Zmiinyi. “L’affondamento della nave ammiraglia russa è stato così umiliante per il Cremlino che ha ancora paura di rendere pubblici tutti i dettagli di questa perdita”, ha detto. Zelensky ha anche visitato un ospedale militare dove venivano curati gli ufficiali feriti e ha consegnato loro delle medaglie di riconoscimento.

