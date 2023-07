Il ministro della Difesa a margine dell'evento di Gioventù Nazionale 'Fenix' a Roma

“Una situazione molto preoccupante. Siamo vicini perché la situazione è molto difficile da gestire da parte del governo francese. Non è facile da gestire. Ci auguriamo che finisca presto perché non è accettabile la violenza che è scoppiata colpendo non soltanto le istituzioni ma anche i cittadini. C’è paura in tutta la Francia. Da fuori non puoi che osservare e augurarti che finisca. Ma c’è anche da imparare: le disuguaglianze che si sono create negli ultimi vent’anni vanno affrontate in modo serio e l’Europa deve avere un ruolo in questo” così il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine dell’evento di Gioventù Nazionale “Fenix” a Roma. “C’è un’Europa politica e un’Europa dei mercati ma quello che a noi interessa di più è l’Europa dei popoli. Chi viene dalle banlieue francesi o dalle nostre periferie non deve essere lasciato indietro. Queste violenze non possono essere un problema francese. Sono un problema per tutti quelli che pensano che la società debba essere inclusiva e che debba creare condizioni di vita buone per tutti. Non lasciamo la Francia da sola” ha aggiunto il ministro.

