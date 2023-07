Nella protesta si chiede l'espulsione del personale diplomatico di Stoccolma dal paese

A Karachi, in Pakistan, un gruppo di manifestanti si è riunito per condannare il rogo di un Corano durante una protesta svoltasi in Svezia all’inizio della settimana. I rappresentanti di un’organizzazione politica sciita pakistana hanno chiesto l’espulsione del personale diplomatico svedese dal Pakistan e il richiamo dei diplomatici di Islamabad dalla Svezia. I manifestanti hanno calpestato e bruciato alcune bandiere svedesi durante la manifestazione. Proteste simili sono state organizzate in varie città in tutto il Pakistan.

