I gelati sono stati prodotti con té alla frutta, un rimedio alle ondate di caldo che hanno colpito la Capitale britannica

Gorilla, lemuri e scimmie scoiattolo dello zoo ZSL di Londra hanno gustato dei ghiaccioli color arcobaleno per celebrare il Pride. I gelati sono stati prodotti con té alla frutta: un ottimo escamotage per alleviare gli animali dalle ondate di caldo. Lo zoo britannico, inoltre, per venerdì 30 giugno ha organizzato una festa che verrà condotta dalla presentatrice del programma tv ‘Ru Paul’s Drag Race’ Cheryl Hole. Durante questo evento verranno celebrate le figure Lgbtq+ più influenti in ambito scientifico e, al tempo stesso, verranno raccontati dei fatti sorprendenti che avvengono in natura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata