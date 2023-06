La presidente della Commissione europea a Bruxelles: "Erosione Wagner avrà conseguenze anche in Africa"

I leader e le istituzioni dell’Ue si sono riuniti a Bruxelles. Il vertice durerà fino a domani e si concentrerà, principalmente, sul rafforzamento dei sistemi di difesa dell’Ucraina. “L’ammutinamento a cui abbiamo assistito lo scorso fine settimana ha mostrato profonde crepe nel sistema di Putin. È importante raddoppiare il sostegno a Kiev, che si tratti di aiuti militari o finanziari. È molto importante essere coerenti”, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von del Leyen.

“Dobbiamo anche tenere presente che l’erosione della Wagner non avrà conseguenze solo in Ucraina, ma anche in Africa, perché Putin ha proiettato il suo potere in Africa attraverso la Wagner. E anche in questo caso vedremo gli effetti”, ha aggiunto.

