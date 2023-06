Tre giudici della corte d’appello del Regno Unito hanno stabilito che è illegale il piano del governo britannico per il trasferimento in Ruanda dei richiedenti asilo con l’obiettivo di far esaminare le loro richieste. Lo riporta il Guardian. La sentenza del tribunale arriva all’esito di un’udienza di quattro giorni svoltasi ad aprile e rigurdante il ricorso contro una decisione dell’alta coorte dello scorso aprile secondo cui era legittimo trasferire in Ruanda alcuni richiedenti asilo per esaminare le loro richieste direttamente nel Paese africano piuttosto che nel Regno Unito.

Il disegno di legge sull’immigrazione illegale, ora in fase di approvazione in parlamento, afferma che tutti i richiedenti asilo che arrivano con “mezzi irregolari” potrebbero rischiare di essere spostati con la forza in Ruanda. Contro la sentenza di dicembre, tra gli altri, si era schierato anche l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), secondo cui il Ruanda ha precedenti di violazioni di diritti umani dei rifugiati che si trovavano nel suo territorio.

