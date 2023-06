Al corteo presente anche la madre del giovane, organizzatrice dell'iniziativa

Scontri alla manifestazione a Nanterre, secondo quanto riportano i media francesi, per commemorare Nahel, il 17enne ucciso da un agente di polizia due giorni fa in un sobborgo della città. Il corteo, al quale partecipano centinaia di persone, è partito da avenue Pablo Picasso: presente anche la madre del giovane, organizzatrice dell’iniziativa. Dopo la morte del 17enne in Francia sono esplosi violenti disordini, che hanno portato a centinaia di arresti e al ferimento di 170 agenti di polizia.

