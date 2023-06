Colloquio telefonico su Russia e Nato

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha invitato la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni a visitare la Casa Bianca a luglio. Lo afferma in una nota la Casa Bianca, riferendo della conversazione telefonica avuta ieri sera tra i due.

Colloquio su Russia e Nato

Biden ha parlato con Meloni “nell’ambito del suo stretto coordinamento con i principali alleati e partner a seguito dei recenti eventi in Russia” ha aggiunto la Casa Bianca. “I due leader hanno affermato il loro incrollabile sostegno all’Ucraina, hanno inoltre coordinato i preparativi in vista del prossimo vertice della Nato e discusso i recenti sviluppi in Nord Africa”, si legge nella nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata