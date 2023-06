Alle elezioni Pasok si è posizionato terzo dopo Syriza, grande successo di Nuova Democrazia

Un gruppo di persone con il volto coperto ha lanciato pietre e bottiglie molotov contro contro gli uffici ad Atene del Movimento socialista panellenico (Pasok) nel giorno in cui si sono svolte le elezioni politiche in Grecia. Lo riporta il sito di Kathimerini. Dopo l’attacco, avvenuto intorno alle 23 locali (le 22 in Italia) è intervenuta la polizia in tenuta antisommossa che ha contribuito ad allentare le tensioni.

Nelle elezioni, che hanno assicurato al partito Nuova Democrazia di Kyriakos Mitsotakis la maggioranza assoluta in parlamento, Pasok si è posizionato terzo dopo Syriza. I socialisti sono infatti riusciti a ottenere l’11,86% dei consensi che, secondo la tv greca Ert, gli assicurano venti seggi in parlamento. Nove in più del partito della destra radicale Spartani, rivelazione del voto odierno, che ha ottenuto oltre il 4,6% dei voti.

