Il ritrovamento a San Pietroburgo, si tratta di scatole contenenti mazzi di banconote e lingotti d'oro. Il capo dei mercenari: "Denaro destinato al pagamento degli stipendi"

Scatole contenenti banconote per un valore di 4 miliardi di rubli, oltre 43 milioni di euro, e lingotti d’oro sono stati ritrovati vicino alla base del fondatore della compagnia Wagner, Yevgeny Prigozhin, a San Pietroburgo, da parte delle forze di sicurezza russe. A riportarlo è il portale di inchiesta russo ‘Fontanka‘. Il ritrovamento, di cui il portale allega una foto, è avvenuto ieri all’interno di un van bianco nel cortile dell’hotel Trezzini di San Pietroburgo, dove si ritiene che Prigozhin abbia un ufficio.

Il furgone – viene spiegato – sarebbe stato controllato per verificare la presenza di esplosivo al suo interno, ma una volta aperto sono state trovate le scatole piene di denaro. In un messaggio audio pubblicato ieri sera su Telegram lo stesso leader di Wagner avrebbe confermato il ritrovamento spiegando che si trattava di denaro “destinato al pagamento degli stipendi“, perché il suo esercito privato “ha sempre utilizzato contanti per tutti i pagamenti”.

