Il leader conservatore lo scorso 21 maggio aveva ottenuto oltre il 40% delle preferenze, non abbastanza per formare un governo

I greci tornano alle urne oggi per le elezioni politche, a poco più di due mesi dall’ultimo voto che aveva visto vincitore Kyriakos Mitsotakis. Il leader conservatore aveva ottenuto lo scorso 21 maggio oltre il 40% delle preferenze, non abbastanza per formare un governo. Questo secondo scrutinio permetterà a lui e al suo partito di centro-destra Nuova Democrazia di sfruttare le modifiche alla legge elettorale che favoriscono il partito vincente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata