È il favoritissimo per questa tornata elettorale

Il leader dei conservatori greci Kyriakos Mitsotakis ha votato nel suo seggi ad Atene per le elezioni generali. I greci sono chiamati alle urne per la seconda volta in meno di due mesi, con il partito conservatore al potere negli ultimi quattro anni fortemente favorito per vincere con un’ampia maggioranza. Il 55enne Mitsotakis punta a un secondo mandato quadriennale come primo ministro, dopo che il suo partito Nuova Democrazia ha vinto con un enorme margine a maggio, ma non è riuscito a ottenere abbastanza seggi parlamentari per formare un governo.

