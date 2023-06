Un bambino e un uomo sono rimasti uccisi in un incidente che ha coinvolto una pala gommata a Toppenstedt, nello stato tedesco della Bassa Sassonia, in Germania. Altri dieci bambini hanno riportato ferite, alcune delle quali gravi, e per quattro di loro è stato necessario un trasporto in elicottero verso l’ospedale. Il dramma si è verificato durante un campeggio tra padri e figli. Secondo il portavoce dei vigili del fuoco, un gruppo di persone ha deciso di “divertirsi” entrando in una cassa di ferro per farsi sollevare da terra facendosi trasportare lungo le strade di campagna. Per ragioni, adesso al vaglio degli inquirenti, la cassa si è staccata dall’escavatore ed è caduta causando il decesso di due persone. Gli investigatori hanno condotto indagini approfondite sul luogo dell’incidente fino a tarda serata, utilizzando anche un drone. La pala gommata è stata sequestrata dalla polizia per le indagini. Il conducente è stato portato in una stazione di polizia. È stato sottoposto a indagini “di routine” per determinare se avesse assunto alcol o droghe. La polizia ha poi dichiarato che l’incidente è stato probabilmente causato dalla rottura di un tubo idraulico. Secondo i funzionari dei vigili del fuoco, il padre e il bambino morti non sono parenti.

