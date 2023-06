Panfilo Colonico è stato portato via da quattro uomini che hanno fatto irruzione nel suo ristorante

È stato immortalato dalle telecamere di sicurezza il momento in cui lo chef italiano, Panfilo Colonico, è stato rapito mentre si trovava nel suo locale a La Garzota, quartiere vicino all’aeroporto della metropoli di Guayaquil, in Ecuadori. Nel video, che dura poco più di quaranta secondi, si vedono due individui vestiti da poliziotti, che restano fuori dal ristorante “Il Sabore mio”, mentre altri due entrano nel locale e portano via lo chef minacciandolo con una pistola.

