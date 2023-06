La rompighiaccio Polar Prince a Terranova

E’ tornata in porto a Terranova, in Canada, la nave madre del mini sommergibile Titan, imploso domenica scorsa durante la discesa per esplorare il relitto del Titanic con cinque persone a bordo. La rompighiaccio Polar Prince ha perso i contatti con il batiscafo poche ore dopo la sua immersione nell’Atlantico.

