Sette le persone rimaste ferite, il presidente Xi Jinping ha chiesto una revisione delle misure di sicurezza

Un’enorme esplosione di gas da cucina in un ristorante barbecue nel nord-ovest della Cina ha ucciso 31 persone e ne ha ferite sette, come hanno reso noto le autorità cinesi. L’esplosione ha squarciato il locale intorno alle 20:40 locali di mercoledì in una strada trafficata di Yinchuan, la capitale della regione autonoma Ningxia Hui, tradizionalmente musulmana, mentre la gente si riuniva alla vigilia della festa del Dragon Boat, come dichiarato dall’agenzia di stampa ufficiale Xinhua. Il festival è una festa nazionale dedicata al consumo di ravioli di riso e alla corsa di barche guidate da squadre di rematori.

Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto un ampio intervento di cura dei feriti e una revisione della sicurezza dopo l’esplosione, ha riferito Xinhua. Il sito di notizie online The Paper ha citato una donna, identificata solo con il cognome Chen, che ha detto di essersi trovata a circa 50 metri dal ristorante quando ha sentito l’esplosione. Ha descritto di aver visto due camerieri uscire dal ristorante, uno dei quali si è accasciato immediatamente, mentre dal ristorante usciva un denso fumo e un forte odore di gas da cucina permeava l’area. Il Ministero per la Gestione delle Emergenze del Governo Centrale ha dichiarato sui suoi social media che le operazioni di ricerca e soccorso nel ristorante sono state completate giovedì mattina presto e che sono stati inviati degli investigatori per determinare la causa dell’esplosione.

