Zelensky minimizza: "Non userà armi nucleari, ha paura per la sua vita"

Vladimir Putin minaccia di dispiegare a breve i primi lanciatori di missili Sarmat, capaci di trasportare testate nucleari. “Nel prossimo futuro, i primi lanciatori del complesso Sarmat con il nuovo missile pesante saranno messi in servizio di combattimento”, ha annunciato il presidente russo parlando della guerra in Ucraina, durante un incontro con i diplomati degli istituti di istruzione militare superiore. Lo riporta l’agenzia Tass.

Il missile Sarmat è un missile balistico intercontinentale progettato per trasportare fino a 15 testate nucleari e raggiungere distanze di circa 18mila chilometri. Ha inoltre una fase di ‘decollo’ molto più corta, il che lo rende più difficile da individuare.

Zelensky: “Putin non userà armi nucleari, ha paura per la sua vita”

Una minaccia che però al momento non sembra preoccupare Volodymir Zelensky. Putin “parlerà dell’uso delle armi nucleari, ma non credo che sia pronto a farlo, perché ha paura per la sua vita, gli piace molto”, ha dichiarato il presidente ucraino in un’intervista alla Bbc. “Ma non c’è modo che io possa dirlo con certezza”, ha aggiunto Zelensky, “soprattutto di un persona senza legami con la realtà, che nel 21esimo secolo ha lanciato una guerra su vasta scala contro il proprio vicino”.

A Londra intanto è iniziata la Conferenza che dovrà discutere della ricostruzione dell’Ucraina.

