Il segretario di Stato americano alla Conferenza sulla ricostruzione a Londra

(LaPresse) Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, intervenendo alla Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina in corso a Londra ha annunciato nuovi aiuti da parte degli Stati Uniti per 1,3 miliardi di dollari. “Oggi annuncio che, con il sostegno del Congresso degli Stati Uniti, forniremo oltre 1,3 miliardi di dollari di aiuti supplementari per aiutare l’Ucraina” nella ricostruzione, ha dichiarato Blinken. “La ripresa non si limita a garantire che le persone abbiano ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere”, ma “consiste nel gettare le basi affinché l’Ucraina possa prosperare”, ha detto Blinken, precisando che 520 milioni di dollari saranno destinati al sostegno delle reti energetiche.

