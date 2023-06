Una croce lasciata in eredità dal defunto Papa Benedetto XVI a una parrocchia in Baviera, sua regione natale, è stata rubata dalla chiesa dove era esposta. Lo ha reso noto la polizia. Una vetrina sul muro della chiesa cittadina di Traunstein è stata aperta da ignoti e la croce è stata portata via tra le 11:45 e le 17:00 di lunedì scorso ha riferito l’ufficio di polizia criminale statale della Baviera in una nota.

La croce è stata descritta come una “croce pettorale”. La polizia ha detto che anche il denaro è stato rubato dalla cassa di un chiosco di riviste nella chiesa. “Per la chiesa cattolica, il valore dell’oggetto religioso non è quantificabile”, si legge nel comunicato della polizia. Le forze dell’ordine hanno invitato i testimoni che potrebbero aver visto persone sospette in giro per la chiesa o che possono fornire qualsiasi altra informazione, a farsi avanti.

