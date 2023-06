Gas lacrimogeni sparati per disperdere la folla a Imphal

Le forze di sicurezza hanno sparato gas lacrimogeni per disperdere la folla a a Imphal, nello Stato indiano di Manipur, dove da oltre un mese si stanno verificando scontri tra gruppi etnici rivali. Lo Stato, che confina con il Myanmar, è stato sconvolto dalla violenza dopo che membri di gruppi tribali, per lo più cristiani, si sono scontrati con la maggioranza indù per le richieste di speciali vantaggi economici. Mercoledì 14 giugno una folla ha bruciato la casa del ministro dell’Industria e del Commercio Nemcha Kipgen a Imphal, la capitale dello Stato. Dallo scorso 3 maggio almeno 100 persone sono state uccise nei gravi scontri etnici, migliaia di case sono state bruciate e negozi e aziende vandalizzati.

