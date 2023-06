Una scuola secondaria di Mpondwe è stata presa d'assalto: 41 le vittime tra cui 38 studenti

Il villaggio di Mpondwe, in Uganda, è ancora scosso dopo l’attacco terroristico avvenuto in una scuola secondaria il 17 giugno. Il bilancio è di 41 morti, tra cui 38 studenti. Fra le vittime ci sono anche una guardia e due residenti della comunità locale. “È una disgrazia che i nostri studenti siano morti, più di 40 di loro. Ci sono molte domande senza risposta a cui il governo deve far fronte oggi”, ha detto la parlamentare Florence Kabugho ai cronisti. “La sicurezza qui ci ha detto di non temere attacchi simili perché il confine è protetto. Dov’era questa sicurezza quando questi assassini sono venuti in Uganda, dov’era questa sicurezza?”, ha aggiunto. La scuola, intanto, rimane sotto stretta sorveglianza mentre i soldati continuano a pattugliare la zona.

