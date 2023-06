Prosegue la corsa fra sherpa al record di scalate del Monte Everest. Se lo contendono il 49enne Pasang Dawa, con 27 ascensioni e il 53enne Kami Rita, che ha raggiunto quota 28. Dawa ha iniziato a lavorare come facchino all’età di 12 anni, trasportando attrezzature e provviste dal suo villaggio ai piedi dell’Everest. È passato a fare l’aiutante di cucina e infine ha avuto la possibilità di trasportare l’attrezzatura fino ai campi più alti nel 1997. Ha raggiunto per la prima volta la vetta dell’Everest nel 1998, facendo da guida all’avventuriero britannico Bear Grylls. Da allora, ha raggiunto la vetta dell’Everest quasi ogni anno, rinunciando a salire solo quando la montagna era chiusa o per motivi familiari. “Continuerò a scalare finché il mio corpo ne sarà in grado”, ha raccontato Dawa che intende scalate la vetta di 8.849 metri l’anno prossimo, nel tentativo di eguagliare il record stabilito da Kimi Rita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata