Localizzata un’imbarcazione di legno in acque internazionali nel Mediterraneo

La Open Arms fa sapere di aver localizzato nel Mediterraneo un’imbarcazione di legno in acque internazionali con a bordo 117 persone che sono state tratte in salvo.Tra i naufraghi ci sono 25 donne, 31 minori e un bimbo di 3 anni.L’operazione è scattata dopo molte ore di ricerca, a seguito della richiesta di aiuto arrivata dall’imbarcazione che era alla deriva in acque internazionali. .”Loro potranno vivere e avere un futuro – scrive Open Arms su Twitter – Abbiamo compiuto la nostra missione: proteggere la vita e difendere i diritti di ciascun essere umano”.

