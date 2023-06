Il pastore belga Wilson è scomparso ormai da un mese

Dopo il salvataggio dei quattro bambini che erano dispersi nella giungla colombiana, le forze di sicurezza del Paese continuano a cercare il pastore belga Wilson, scomparso ormai da un mese. Wilson era uno dei cani addestrati dall’esercito colombiano per cercare i quattro piccoli dopo l’incidente aereo nel quale erano morti la madre e altre due persone. Il cane è stato addestrato presso un Centro dell’esercito colombiano, imparando abilità come la ricerca di impronte. L’ultima volta che è stato visto è stato il 17 maggio, quando è fuggito dal suo conduttore, appena due giorni prima del ritrovamento dei quattro bambini scomparsi. Un disegno fatto dalla più grande dei quattro bambini, Lesley, 13 anni, mostra Wilson nella foresta. Dando speranza a chi lo sta cercando che possa essere ancora vivo. In un video pubblicato online dalle forze armate colombiane – offuscato per la loro sicurezza – i soldati sottolineano che stanno continuando la cosiddetta “Operazione Speranza” per cercare il loro compagno canino Wilson.

