I cittadini si rifugiano spesso nella metropolitana

Gli allarmi di raid aerei che invitano la gente a mettersi al riparo fanno ormai parte della vita quotidiana a Kiev, soprattutto da quando le forze russe hanno recentemente intensificato gli attacchi aerei sulla capitale. L’aumento degli attacchi da parte di Mosca arriva mentre l’Ucraina sta avanzando nelle prime fasi della controffensiva per riprendersi quasi un quinto del territorio ucraino sotto il controllo russo. I cittadini di Kiev si rifugiano spesso nella metropolitana. L’ultimo raid aereo è avvenuto mentre una delegazione di leader e alti funzionari africani era in visita a Kiev alla ricerca di soluzioni di pace per porre fine alla guerra di quasi 16 mesi tra il Paese invaso e la Russia. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito di un’esplosione nel distretto di Podilskiy, uno dei quartieri più antichi della città. L’aviazione ucraina ha dichiarato di aver abbattuto sei missili da crociera russi Kalibr, sei missili balistici ipersonici Kinzhal e due droni da ricognizione.

