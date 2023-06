L'Uss Michigan è in grado di trasportare 154 missili da crociera Tomahawk, con una gittata fino a 2.500 chilometri

L’Uss Michigan, un sottomarino a propulsione nucleare statunitense con la capacità di lanciare missili guidati, è arrivato in Corea del Sud e ha gettato l’ancora nel porto di Busan. È la prima volta in sei anni che un sottomarino di questo tipo arriva in un porto sudcoreano, a dimostrazione dell’impegno assunto dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, con il suo omologo sudcoreano, Yoon Suk -yeol, attraverso la cosiddetta dichiarazione di Washington per rafforzare i meccanismi di deterrenza contro la Corea del Nord. L’Uss Michigan, che ha una lunghezza di 170 metri e un peso di 18.000 tonnellate, è in grado di trasportare 154 missili da crociera Tomahawk, con una gittata fino a 2.500 chilometri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata