Il presidente ucraino esorta la comunità internazionale a interrompere i rifornimenti a Mosca

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato ancora una volta la comunità internazionale a garantire che alla Russia non vengano forniti dei componenti per la produzione di missili. “Decine di componenti di questi missili Kalibr (usati per colpire Odessa mercoledì) sono stati forniti a Mosca da altri Paesi”, ha detto il leader di Kiev nel suo consueto discorso serale. Zelensky ha anche ringraziato la Polonia per aver sostenuto la richiesta dell’Ucraina di entrare nella NATO, sottolineando che “questo è il momento in cui le supposizioni russe, secondo le quali qualcuno all’interno dell’Alleanza atlantica ha ancora paura della Russia, devono essere completamente cancellate“.

