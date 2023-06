L'esercito di Mosca ha lanciato 4 missili Kalibr contro la città da una nave che si trovava nel Mar Nero, 13 le persone ferite

Un attacco missilistico è stato lanciato nella notte contro la città di Odessa, uccidendo almeno 3 persone. Lo afferma il comando operativo ucraino ‘Sud’, come riporta Unian. L’esercito russo ha lanciato 4 missili Kalibr contro la città da una nave che si trovava nel Mar Nero. Un razzo ha colpito il magazzino di un negozio, 3 dipendenti sono rimasti uccisi e 7 sono feriti. Sul posto è scoppiato un incendio. L’onda d’urto ha invece danneggiato un centro commerciale, un istituto scolastico, un complesso residenziale e negozi nel centro della città. Secondo i dati preliminari, sei persone sono rimaste ferite.

Salgono a 12 morti nell’attacco russo a Kryvyi Rih

Si aggrava ancora il bilancio dei morti nell’attacco russo lanciato ieri contro la città di Kryvyi Rih: il numero è salito a 12. Lo fa sapere Oleksandr Vilkul, capo del Consiglio di difesa di Kryvyi Rih in un messaggio Telegram, come riporta Unian. “Un uomo di 67 anni è morto di notte per le ustioni” riportate nell’attacco, si legge nel messaggio. Tra le persone uccise vi è anche un bambino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata