(LaPresse) “Patriottismo e responsabilità per il destino della patria sono stati lasciati in eredità ai russi dai loro antenati, e che queste tradizioni sono sacre”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, in un discorso in occasione della Giornata della Russia, come riporta Ria Novosti. “Tali sentimenti sono difficili da esprimere a parole, ma sono comprensibili e vicini a ciascuno di noi. In un momento difficile come quello attuale per la Russia, essi uniscono la nostra società in modo ancora più forte e servono come sostegno affidabile per i nostri eroi, i partecipanti all’operazione militare speciale”, ha affermato Putin.

