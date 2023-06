Si sta ricostruendo quanto accaduto, non si esclude un'infezione

Morta una giovanissima maestra di sci di La Thuile, Janira Mellé. “Anche iMontBlanc si unisce alla preghiera e al lutto della comunità di La Thuile, dell’intera Valle e dei maestri di sci per la scomparsa della giovanissima Janira. Per cause improvvise di salute (sospetta meningite)”, si legge in un appello Facebook. “Senza parole. Grazie di aver fatto parte della nostra famiglia e portato la nostra divisa con tanto orgoglio e col tuo splendido sorriso!!! Ci mancherai”, scrive la pagina dei maestri di Sci della Val d’Aosta.

Secondo i primi accertamenti la giovane non ha subito alcun intervento al Cto di Torino.

