Secondo la polizia è in custodia e viene interrogata dagli investigatori

I media britannici affermano che l’ex premier scozzese Nicola Sturgeon è stata arrestata dalla polizia nell’ambito di un’inchiesta sulle finanze del partito al governo scozzese. La polizia scozzese ha detto che una donna di 52 anni è stata arrestata domenica “come sospetta in relazione alle indagini in corso sul finanziamento e sulle finanze del Partito Nazionale Scozzese”, senza fare però il nome di Sturgeon.

La polizia dice che la donna è in custodia e viene interrogata dagli investigatori. La polizia britannica non nomina i sospetti fino a quando non vengono accusati. La Bbc e altri media hanno identificato la donna arrestata come Sturgeon. Diverse figure di spicco dell’Snp sono state arrestate in precedenza e interrogate nell’ambito delle indagini. Nessuno è stato accusato fromalmente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata