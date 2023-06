Il commissario Didier Reynders: "Discutiamo sul sovraffollamento delle carceri e sull'uso eccessivo della carcerazione preventiva"

“Sulla custodia cautelare è ovviamente una competenza nazionale organizzare la situazione nelle carceri e per vedere come è possibile monitorare la situazione ma ho avviato una discussione con i ministri della Giustizia, ho messo sul tavolo alcune idee sull’evoluzione e alcuni fatti e cifre. Certo, siamo preoccupati per le enormi differenze tra gli Stati membri sulla custodia cautelare, con un’alta percentuale di persone in carcere in custodia cautelare in alcuni Stati membri e un livello molto basso in altri”. Lo ha detto il commissario Ue alla Giustizia, Didier Reynders, rispondendo a una domanda sull’uso eccessivo della carcerazione preventiva, durante la presentazione dell’Eu Scoreboard sulla Giustizia.

“È vero che dobbiamo continuare questo tipo di discussione” sul sovraffollamento delle carceri e l’uso eccessivo della carcerazione preventiva “con i ministri della Giustizia sulle condizioni di detenzione – ora abbiamo un database nell’agenzia per i diritti umani per vedere qual è la situazione nelle diverse carceri nell’Ue – e per vedere come sia possibile scambiare informazioni sulla custodia cautelare perché è anormale vedere una differenza così grande tra gli Stati membri, quindi su quali sono le regole e quali sono le soluzioni alternative che abbiamo. E continueremo ad avanzare alcune proposte nella discussione con gli Stati membri” ha aggiunto Reynders

