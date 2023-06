Il primo ministro britannico è a Washington per incontrare il presidente americano, Joe Biden

La guerra in Ucraina è sempre in cima all’agenda del Primo Ministro britannico Rishi Sunak, che si trova negli Stati Uniti per una visita di due giorni a Washington per dimostrare come la Gran Bretagna post-Brexit rimanga un alleato americano essenziale in un mondo di Stati autoritari sempre più forti. Gli Stati Uniti e il Regno Unito sono i due maggiori donatori militari dell’Ucraina e la guerra sarà al centro dell’incontro che Sunak avrà alla Casa Bianca con il Presidente Joe Biden. Il primo ministro britannico ha assistito a una partita di baseball dei Washington Nationals contro gli Arizona Diamondbacks in occasione dell’American-British Friendship Day, anche se non ha effettuato il lancio d’apertura, deludendo i tanti media britannici presenti ai bordi del diamante.

