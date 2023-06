Il cardinale è il rappresentante speciale di Papa Francesco

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato martedì a Kiev il cardinale Matteo Zuppi, rappresentante speciale di Papa Francesco, in visita in Ucraina. Zelensky e Zuppi hanno discusso della situazione in Ucraina e della cooperazione umanitaria tra l’Ucraina e la Santa Sede. “Invito la Santa Sede a contribuire all’attuazione del piano di pace ucraino. L’Ucraina accoglie con favore la disponibilità di altri Stati e partner a trovare vie di pace, ma poiché la guerra è sul nostro territorio, l’algoritmo per raggiungere la pace può essere solo ucraino“, ha detto il presidente ucraino in un messaggio su Telegram.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata