Dopo l'attacco alla diga di Kakhovka più di mille persone hanno lasciato le proprie case

La diga di Kakhovka, a sud dell’Ucraina, è stata colpita. Kiev accusa Mosca di averla fatta saltare in aria. Le autorità locali, intanto, hanno allertato i cittadini che vivono lungo il fiume Dnipro e i residenti in alcune zone della regione di Kherson per procedere con le evacuazioni dalle loro abitazioni. Le immagini mostrano le forze dell’ordine mentre aiutano le persone, tra cui anche anziani, ad abbandonare le proprie case a Tyaginka, villaggio che è stato completamente inondato. Fino ad ora nell’oblast di Kherson sono stati evacuati più di 1000 residenti.

