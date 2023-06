Il segretario generale della Nato: "Disastro che provoca danni ambientali"

Le forze russe avrebbero fatto saltare in aria una grande diga a Kakhovka, nell’oblast di Kherson, in Ucraina, allertando i cittadini che vivono lungo il fiume Dnipro di evacuare le loro abitazioni per rischio inondazioni. L’accusa arriva dalle autorità di Kiev, che hanno imposto l’evacuazione a migliaia di persone. “La distruzione della diga di Kakhovka oggi mette a rischio migliaia di civili e provoca gravi danni ambientali”, ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, parlando a Bratislava. “Questo è un atto oltraggioso che dimostra ancora una volta la brutalità della guerra della Russia in Ucraina”, ha aggiunto Stoltenberg.

