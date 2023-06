Operazioni scattate ieri nella regione del Donetsk, violenti combattimenti

Il ministero della Difesa russo ha annunciato lunedì mattina che le sue forze hanno sventato un vasto attacco ucraino nella provincia orientale di Donetsk, anche se non è chiaro se questo sia stato l’inizio di una controffensiva delle forze armate di Kiev. Il ministero, in un video mattutino, ha affermato che le sue forze hanno respinto un attacco ucraino “su larga scala” domenica in cinque punti nel sud di Donetsk, una delle quattro regioni ucraine che la Russia ha annesso illegalmente lo scorso autunno.

“L’obiettivo del nemico era quello di sfondare le nostre difese nel settore più vulnerabile, a suo avviso, del fronte”, ha detto il portavoce del ministero, Igor Konashenkov. “Il nemico non ha raggiunto i suoi scopi. Non ha avuto successo”, ha aggiunto. Konashenkov ha riferito anche che 250 membri dell’esercito ucraino sono stati uccisi e sono stati distrutti 16 carri armati ucraini, tre veicoli da combattimento di fanteria e 21 veicoli corazzati da combattimento.

L’Ucraina non ha commentato e spesso attende fino al completamento delle sue operazioni militari per confermare le sue azioni, imponendo nel frattempo il silenzio stampa. Non è chiaro perché il ministero della Difesa russo abbia aspettato fino a lunedì mattina per annunciare l’attacco, che ha detto essere iniziato in realtà domenica mattina.

