Sono 90 le persone arrestate in Russia. per le proteste avvenute a sostegno dell’oppositore Aleksei Navalny in occasione del suo compleanno. Il dissidente, attualmente in carcere, ha compiuto 47 anni domenica 4 giugno. Lo rende noto il gruppo OVD-Info che monitora gli arresti politici.

Navalny ha detto in un post sui social media che ovviamente preferirebbe trascorrere il suo compleanno con una colazione in famiglia, baci dai suoi figli e regali, ma “la vita è tale che il progresso sociale e un futuro migliore possono essere raggiunti solo se un certo numero di persone sono disposte a pagare per il diritto di dire la verità e difendere la giustizia in Russia”.

