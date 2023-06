Un team di artisti italiani ha creato il calco basandosi sui fossili trovati nel deserto del Sahara

L’ultima novità del Field Museum, sul lungolago di Chicago, negli Usa, offrirà ai visitatori un assaggio del più grande dinosauro predatore finora scoperto, grazie a un calco di Spinosaurus lungo oltre 14 metri sospeso sopra la sala principale del museo. Il calco rappresenta circa il 60% di uno scheletro, l’esemplare più completo della specie. Gli scienziati hanno studiato in maniera approfondita i fossili di Spinosaurus per determinare il comportamento dell’animale quando viveva e cercare di scoprire se nuotasse o si immergesse per cacciare. Secondo il museo americano, un team di artisti italiani ha creato il calco basandosi sui fossili trovati nel deserto del Sahara, in Africa settentrionale, dove lo Spinosaurus semi-acquatico viveva quasi 100 milioni di anni fa. I fossili originali sono conservati presso l’Università Hassan II di Casablanca, in Marocco.

