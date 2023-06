Il presidente ucraino ha rilasciato un'intervista al Wall Street Journal

L’Ucraina è pronta a lanciare la controffensiva per liberare i territori occupati dalle forze russe. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista con il Wall Street Journal. “Crediamo fermamente che ci riusciremo. Non so quanto tempo ci vorrà. Ad essere onesti, può andare in diversi modi, completamente diversi. Ma lo faremo e siamo pronti”, ha affermato Zelensky. Il presidente ucraino ha spiegato che la controffensiva richiederà del tempo e avrà dei costi elevati, ribadendo l’importanza di poter avere a disposizione i caccia da combattimento.

“Tutti sanno che qualsiasi tipo di controffensiva, senza una superiorità nei cieli, è molto pericolosa. Immaginate i sentimenti di un soldato che sa di non avere un ‘tetto’ sopra di lui e non capisce perché, invece, i Paesi vicini ne hanno uno. Tutti dovrebbero capire l’importanza di proteggere i cieli. Non capisco quale sia il vero problema con i caccia moderni”, ha detto ancora Zelensky.

